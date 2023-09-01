Yunanistan'daki orman yangınları 14. gününde de devam ediyor

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros'ta orman yangını kontrol altına almak için çalışılıyor. 14'üncü günde de yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler, gece boyunca alevlerin Soufli ilçesine sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği açıklandı.

Cuma günü itibarıyla, yangınla mücadele çalışmaları 586 kişilik mürettebat, 129 itfaiye aracı, 16 yaya itfaiye ekibi, altı yangın söndürme uçağı ve iki helikopterle destekleniyor.

Bu arada itfaiye ekipleri, Batı Attika'daki Parnitha'da, özellikle Fyli Kalesi civarında operasyonlarını sürdürüyor.

Ayrıca, Yunanistan'ın orta kesimindeki Farsala'daki Tsikraki'deki yangın başarıyla kontrol altına alındı ​​ve Yunanistan'ın kuzeyindeki Kilkis Korona'daki yangının durumu iyileşti.

Mora Yarımadası'ndaki, Aspropoulia, Messinia ve Geraki, Ilia'daki yangınlar üzerinde kısmi kontrolün sağlandığı açıklandı.

Dün toplam 32 yeni orman yangını çıkarken, itfaiye güçleri ülke çapında 68 yangınla aktif olarak mücadele ediyor.