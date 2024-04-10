Yunanlara bu kıyak niye yapılıyor

Kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen tatilciler, turlara katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"ÇEŞME'YE GELENLERİN ONDA BİRİ BURADA KALIYOR"

“Kapıda vize uygulamasını destekliyoruz” diyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Örneğin, konaklayan misafirlerimizin neredeyse onda biri veya ikisi, Sakız Adası’na gitmek için burada kalıyor. Bu da Çeşme’ye gelen ve burada tatil yapan, yerel esnafımızdan alışveriş yapan birçok kişiyi beraberinde getiriyor. Genel olarak kapıda vize uygulaması, hem psikolojik hem de ekonomik olarak bize büyük destek sağladı” ifadelerini kullandı.