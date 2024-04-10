Yunanlara bu kıyak niye yapılıyor

Kaynak: DHA
Yunanlara bu kıyak niye yapılıyor
Yunanistan ile Türkiye arasında kapıda vize uygulaması başlamasının ardından Türkler tatil için Yunan adalarına akın etti. Yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuruna rağmen Türkler Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen tatilciler, turlara katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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"ÇEŞME'YE GELENLERİN ONDA BİRİ BURADA KALIYOR"

“Kapıda vize uygulamasını destekliyoruz” diyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Örneğin, konaklayan misafirlerimizin neredeyse onda biri veya ikisi, Sakız Adası’na gitmek için burada kalıyor. Bu da Çeşme’ye gelen ve burada tatil yapan, yerel esnafımızdan alışveriş yapan birçok kişiyi beraberinde getiriyor. Genel olarak kapıda vize uygulaması, hem psikolojik hem de ekonomik olarak bize büyük destek sağladı” ifadelerini kullandı.

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