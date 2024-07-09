Yunus Akgün yakalandı

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup olan millilerimiz yurda döndü.

Turnuvada ortaya koydukları performans ile taraftarları hayran bırakan ay-yıldızlılara taraftarlar ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

GAZETECİLERİ GÖRÜR GÖRMEZ ELİNİ TELEFONA GÖTÜRDÜ

Gazetecilere konuşmak istemeyen Yunus Akgün’ün yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Kameraları görür görmez elini telefonuna götüren Yunus Akgün biri ile konuşuyormuş gibi yaparak aralarından sıyrıldı.

AKILLARA MÜLLER GELDİ

Akgün’ün bu taktiği gazetecilerden kaçmak için pasaportunu telefon gibi kulağına götüren Müller’i akıllara getirdi.