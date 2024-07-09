Yunus Akgün yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün yakalandı

Havalimanı çıkışında gazetecilere yakalanan Yunus Akgün'ün kurtulmak için yaptığı hareket gözlerden kaçmadı.

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup olan millilerimiz yurda döndü.

Turnuvada ortaya koydukları performans ile taraftarları hayran bırakan ay-yıldızlılara taraftarlar ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

GAZETECİLERİ GÖRÜR GÖRMEZ ELİNİ TELEFONA GÖTÜRDÜ

Gazetecilere konuşmak istemeyen Yunus Akgün’ün yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Kameraları görür görmez elini telefonuna götüren Yunus Akgün biri ile konuşuyormuş gibi yaparak aralarından sıyrıldı.

AKILLARA MÜLLER GELDİ

Akgün’ün bu taktiği gazetecilerden kaçmak için pasaportunu telefon gibi kulağına götüren Müller’i akıllara getirdi.

İlgili Haberler
Tanju Çolak çıldırdı. Yılmaz Vural'ı tehdit etti
Fransa Bisiklet Turu'na Philipsen damgası
Fransa Bisiklet Turu'na Philipsen damgası
Son Haberler
Anelka'ya öyle bir teklif yapmışlar ki. Büyük skandal ortaya çıktı Spor
Anelka'ya öyle bir teklif yapmışlar ki. Büyük skandal ortaya çıktı
Wimbledon'da dev eşleşme Spor
Wimbledon'da dev eşleşme
Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında Yerel Haberler
Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında
Biraya dev zam. Bugünden itibaren geçerli olacak Gündem
Biraya dev zam. Bugünden itibaren geçerli olacak
Niğde’de şantaj çetesine jandarmadan darbe Yerel Haberler
Niğde’de şantaj çetesine jandarmadan darbe
Çankırı’da şiddetli yağış sonrası su baskınları Yerel Haberler
Çankırı’da şiddetli yağış sonrası su baskınları
Isparta'da gölete giren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti Yerel Haberler
Isparta'da gölete giren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti