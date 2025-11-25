İlçede halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini kesintisiz devam ettiren Yunusemre Belediyesi, camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla Belediye Başkanı Semih Balaban’ın öncelik verdiği bu hizmet kapsamında, Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı Cami Temizlik Ekibi son olarak Hafsa Sultan Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Balaban, "Vatandaşlarımızın temiz ve konforlu bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi en doğal hakkıdır. Cami temizlik ekibimiz de bu amaç doğrultusunda düzenli bir şekilde ilçemizde bulunan camilerimizde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.