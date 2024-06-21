Yurt dışı üretici enflasyonunda büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ait yurt dışı girdi enflasyonu rakamlarını açıkladı.

TÜİK'e göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile anılan enflasyon oranı mayısta bir önceki aya kıyasla 0,42 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,45'lik bir yükseliş gösterdi.

Sanayinin iki söktörünün yılılk değişim oranları madencilik ve taş ocakçılığınmda yüzde 73,45 olarak kayıtlara geçerken, imalattaki artış yüzde 65,34 oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 58,94'lük bir yükseliş kaydedilirken, dayanıklı tüketim mallarında bu artış yüzde 71,72 oldu. ti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 0,94, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,68, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,67, sermaye mallarında yüzde 0,73 yükseliş olurken enerjide yüzde 8,25 düşüş kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: