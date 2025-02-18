Yurtta korkunç olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yurtta korkunç olay

Kastamonu’nda bir yurtta kalan öğrenci, yurdun 8’inci katında dengesini kaybederek düştü. İsmi Yusuf Seyrek olduğu öğrenilen öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan bir özel öğrenci yurdunda kalan 20 yaşındaki Yusuf Seyrek, 8'inci kattan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarıyla ola yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak düştüğü yerde müdahale edilen Yusuf Seyrek, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Seyrek kurtarılamadı.

Meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri, yurtta güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yurtta korkunç olay

Yurtta korkunç olay

Yurtta korkunç olay

Yurtta korkunç olay

Yurtta korkunç olay

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