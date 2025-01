Yusuf Dikeç'ten iddialara yanıt

Milli sporcu Yusuf Dikeç Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaptığı tabanca atışı ile büyük bir ün yakalamış ve son olarak The Day of the Jackal dizisinde yer almıştı. Dikeç geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan L'Equipe gazetesinin röportaj teklifi için gazeteden 30 bin Euro istediği iddialarını reddetti.

TEK BİR KURUŞ BİLE ALMADIK

Dikeç "Sırbistan televizyonuna da gittik bir program yaptık tek kuruş bile almadık. Türkiye’de günde 3 programa çıktım, hiçbirinden ücret talebimiz olmadı. Durum, o şahsın avukatımla görüşmüş olduğu bir konu neticesinde olmuş. Avukatımla konuşmalarının detayını bilmiyorum. Benimle tek kelime konuştularsa çıkarsınlar" dedi

ELON MUSK İLE BULUŞMA

Yusuf Dikeç Elon Musk ile sosyal medya üzerinden kurdukları iletişim ve Musk’ı İstanbul’a davet etmesine ilişkin “Bir araya gelecek misiniz?” sorusuna yanıt verdi. Dikeç "Onunla ilgili Turizm Bakanlığı da gerçekten istiyor ancak Musk şimdi bakan oldu, onun işleri ne kadar yoğundur bilmiyorum. Onun gelişini Turizm Bakanlığı planlayacaktı. Zaman ne gösterir bilmiyoruz ileride. Zaten davet etmiştim ve bu yönde planlarımız var yani." ifadelerini kullandı.