Yusuf Halaçoğlu: Osmanlı hiçbir zaman Anadolu’ya Arap yerleştirmedi

Editör: Serkan Talan

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası milyonlarca sığınmacı Türkiye’ye akın etti. Sayıları ilk başlarda binlerle ifade edilirken, sığınmacıların sayısı hızla milyonları aştı. Sayıları 10 milyonu aşan sığınmacılar başta Suriye sınırına yakın kentler olmak üzere ülkenin birçok yerine yerleşti.

Her fırsatta Osmanlı göndermeleri yapan ve Osmanlıcılık iddiasında olan iktidarın sığınmacı ve yerleşim politikasına yapılan dikkat çeken bir yorum yeniden gündeme geldi.

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve eski Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun hiçbir zaman Arapları Anadolu’ya yerleştirmediğini söyledi. Halaçoğlu, nisan ayında yaptığı Twitter paylaşımında Osmanlı döneminde Araplara karşı set olarak Türkmenlerin Rakka bölgesine yerleştirildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

"İktidar mensupları Osmanlıcı iddiasındalar. Aslında Osmanlı’nın %’de 1’i bile olmadıkları görülüyor. Osmanlı 624 yıllık geçmişinde hiçbir zaman Anadolu’ya Arap yerleştirmemiştir. Aksine Aneze ve Şemmar kabilelerine karşı set olarak Türkmenleri Rakka bölgesine yerleştirilmiştir."