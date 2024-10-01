Yusuf Halaçoğlu uyardı: Yeni hedefleri Türkiye’yi göç dalgalarıyla bölmek

Fatih Erboz / Yeniçağ Özel Haber

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını Lübnan’ın güneyine, ardından Beyrut’a kadar taşıması bölge ve dünya ülkelerinin dikkatlerini bir kez daha bölgeye çevirmesine neden oldu.

Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu Türkiye’nin göç meselesine yaklaşırken İsrail’in Gazze’de ve Lübnan’da yaptıklarını dikkatle analiz etmesi gerektiğini belirterek, “Bölgede yaşanan gelişmeler gösteriyor ki İsrail beş sene içinde Gazze’yi ilhak etmeye hazırlanıyor. Nedeni ise Gazze’nin hemen önündeki doğal gazın bulunduğu deniz sahasını tamamıyla kendi münhasır ekonomik bölgesi alanı içine dahil etmek. Öte yandan sürekli Suriye’de kurulacak YPG devletini tartışıyoruz. Bunun nedeni İsrail’in güvenliği. Yani İsrail Doğu Akdeniz’deki doğal gazı kontrol ederken, YPG yapısı İsrail’i koruyacak. ABD’nin de planı bu. Bu nedenle göç olgusuna Türkiye çok dikkat etmeli” dedi.

PLAN ÇOK ÖNCEDEN YAPILDI

Türkiye’nin öncelikle göç olgusunu tüm boyutlarıyla incelerken, Lübnan ve Gazze’de yaşananlara da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Halaçoğlu, şunları söyledi:

“İsrail’in saldırılarının ardından konuyla ilgili birçok şey söylendi. İsrail tek bir şey yapacak. O da üç ya da beş sene içeresinde Gazze’yi ilhak edecek. Böylelikle Doğu Akdeniz’de Gazze’nin hemen karşısındaki doğal gaz rezervlerini kendi ekonomik münhasır deniz sahasına katarak tamamıyla doğal gazı kontrol etmek isteyecek. Bu plan çoktan yapılmıştı. Yani Hamas’ın 2023 yılının Ekim ayında gerçekleştirdiği saldırı ile başladı bu süreç. Aynen 2001 senesinde İkiz kulelere yapılan saldırıların ardından ABD’nin tüm dünyaya müdahale etmek için bu saldırıyı bahane etmesi gibi. Bu saldırılarda ikiz kulelerde onlarca dükkanı, ofisi bulunan Yahudiler ne oldu? Bu saldırılar sonucunda tek bir Yahudi’nin hayatını kaybettiğini gördünüz mü? Aynı senaryo Hamas’ın saldırıları ile hayata geçirildi. O gün ABD nasıl ikiz kule saldırılarını bahane ederek dünyanın her tarafına asker gönderip müdahalelerde bulunduysa, İsrail de bugün Hamas’ın saldırılarını bahane ederek tüm bölge ülkelerine müdahale ediyor. Lübnan’a da müdahale etmesinin nedeni terör. Bunları iyi analiz etmemiz gerekiyor.”

TÜRKİYE LÜBNAN’A DÖNÜŞMESİN

Türkiye’nin Lübnan gibi bir ülkeye dönüşmemesi için yıllardır uyarı yaptığını belirten Halaçoğlu, şunları ifade etti:

“Türkiye BOP projesi kapsamında göç alan bir ülke. Eğer savaştan kaçan Suriyeliler sadece Türkiye’ye gelmiş olsaydı bu yorumu yapmazdım. Afganistan’dan gelen Afganlılar neden geldi bunun tatmin edici açıklamasını yapan yok. Başka ülkelerden gelen sığınmacılar neden geldi bunun açıklamasını da yapan yok. Türkiye’yi bölmek için BOP kapsamında göç olgusu hayata geçirildi. 250 bine yakın asker kökenli insan geldi Türkiye’ye. Üniforma giyiyor olması gerekmiyor bu nitelikte olan insanların. Savaşma kabiliyeti olan insanlar geliyor Türkiye’ye. Bu hala açıklanmıyor. Öte yandan Suriye’den gelenlerin bir kısmı da hiç tartışılmıyor. Sadece bilinen ya da tahmin edilen diyelim 150 bin Ermeni kökenli Suriyelinin Türkiye’ye geldiği. Bu Ermeni kökenli insanlar neden Türkiye’ye geldi sorgulanmıyor. Halep ve Deyrez-Zor kentlerinde 300 bin Ermeni vardı Suriye’de. Bunu bizzat yerinde biliyoruz. Bu insanlar Türkiye’ye neden geldi? Bu neden tartışılmıyor. Söylediğim neden dolayı tartışılmıyor.”

GÖÇ, DEVLETİ YIKAR

Türkiye’nin son günlerde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak göç olgusuna mutlaka çözüm bulması gerektiğini belirten Halaçoğlu, şöyle konuştu:

“Göç devleti yıkar. Türkiye’nin Lübnan gibi bir ülke olmaması için bunca zamandır göç konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Göç konusunun nasıl bir beka meselesi olduğu ortada. Buna rağmen tek bir adım atılamıyor, neden? Bu insanların BOP kapsamında Türkiye’ye geldikleri ortada. Türkiye’yi Alevi-Sünni, Kürt- Türk daha doğrusu PKK-Türk diye bölemediler. Bu nedenle göç ile yapmak istiyorlar. Bölgede birçok gelişme BOP ve bu kapsamda İsrail’in güvenliği için. Suriye’yi İsrail’in güvenliği için bölme çabasındalar. Aynı şekilde Irak’ı bu nedenle böldüler. Libya’yı bu nedenle NATO güçleri tarafından oluşturulan uluslararası koalisyon güçleri ile vurdular ve şimdi ise bölme çabasındalar. Bu ülkeler İsrail’e karşı tepki gösteren ülkelerdi ve yine İsrail için tehditti. Türkiye’yi de göç ile bölmek istiyorlar.”