Yusuf Tekin'den mülakat çıkışı! Binlerce öğretmen adayına bakın ne önerdi?

Düzenleme: Kaynak: AA
Yusuf Tekin'den mülakat çıkışı! Binlerce öğretmen adayına bakın ne önerdi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakat eleştirilerine yanıt vererek "Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakat eleştirilerine yanıt vererek "Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmaları devam ederken mülakat mağduru öğretmenler seslerini yaptıkları eylemlerle duyurmaya çalışıyor.

yusuftekinfoto.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, son dönemde kamuoyunda ve sosyal medyada ciddi şekilde tartışılan mülakat sistemine yönelik eleştirilere tepki göstererek "Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın. Bizim görevimiz, çocuklara en iyi eğitimi verecek öğretmenleri seçmek. Bu süreçte şeffaflığa önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

yusuftekinfoto3.jpg

"Sınav esnasında sesli ve görüntülü kayıt alındığını söylüyoruz. Kamera kaydı var. Bu kadar güvenlik tedbirini aldık. 'Bana haksızlık yapıldı.' diyen bir adayımız direkt suç duyurusunda bulunsun, itiraz etsin.” sözlerini sarf eden Tekin, “Kamera kayıtlarını izleyelim. Adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını düşünen arkadaşımız varsa, onun hakkının en birinci savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin ise "Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı erişebiliyor, bu nedenle eğitim süresini gözden geçirmeliyiz" dedi.

Son Haberler
Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?
Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran hareket!
Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran hareket!
Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'
Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'
Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!
Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!