Yusuf Tekin'in terörist ilan ettiği öğretmenden ortalığı karıştıracak karar!

Türkiye'de 86 bin ücretli öğretmenin bulunduğu belirtilirken, 10 bini Milli Eğitim Akademisi olmak üzere 25 bin öğretmen atamasını yeterli bulmayan öğretmenler dönem dönem İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde durumu protestolarını sürdürüyor. Son olarak bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 19. Kitap Okuma Yarışması'nda mülakatları eleştirdi.

"188 GÜNDÜR SİZİ BEKLİYORUZ"

Mülakat mağduru olduğunu söyleyen öğretmen Özkan Özdemir, Tekin'e "188 gündür sizi bekliyoruz. 5 dakika da siz bizi bekleyin. Bizler mülakat mağduru öğretmenler olarak kapınızda bekledik. Bizimle yüzleşmek yerine toplumu, kamuoyunu algılarla manipüle ettiniz. Bizler mülakat zulmünde acı çektik. Kar demeden, boran demeden kapınızda bekledik. Bizim adımıza siyasetçilere cevap verdiniz. Ama bizimle cevaplaşmak, bizimle hesaplaşmak noktasında..." ifadelerini kullandı.

"O KADAR MEGALOMAN ÇOCUKSUN Kİ..."

Tekin'den "Bitti mi?" sorusu gelirken, "Bitmedi Sayın Bakan" diyen öğretmene Tekin, "O zaman dışarıda bekle, konuşalım oldu mu?" diye konuştu.

Öğretmen salondan çıkarılırken Bakan Tekin şu açıklamayı yaptı:

"En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır.

"HANGİ TÜR TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İSTİHBARAT RAPORLARIYLA ORTAYA ÇIKMIŞ"

Sevgili misafirler bu arkadaşımızın tavrı şu. Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle, nasıl ilişkisi olduğu istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. Evet, eylem yapıyor. Fakat bu durumda olup, mağdur olduğunu iddia eden en az 30 farklı grupla bizzat kendim randevu verdim, çok değişik ortamlarda konuştuk. Ama bu arkadaşımız üstten bakan, o kadar megaloman ki illa kendisiyle görüşeceğiz ve kendisini o kadar farklı yerde görüyor ki herkesi kendi temsil ediyormuş gibi algılıyor.

"BÖYLE MEGALOMAN KARAKTERLERE AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Kusura bakmayın böyle insanlara üstten bakan, 'Herkes adına konuşuyorum, toplum adına, millet adına konuşuyorum' diyen böyle megaloman karakterlere ayıracak vaktimiz yok. Gitsin işine gücüne baksınlar. Böyle toplantıları sabote ettikleri için sizin adınıza ben gerçekten üzüldüm."

TEKİN'DEN MÜLAKAT AÇIKLAMASI

Ardından mülakatların nasıl yapıldığına dair yaptığı açıklamada ise Tekin şunları söyledi:

"Biraz önce konuşan arkadaşımız gibi ortalığı sabote etmek isteyen, terörize etmek isteyen arkadaşlarımız çıkıyorlar ve diyorlar ki 'Adaletsizlik yapıldı', tekrar söylüyorum. Adaletsizlik yapıldıysa resmi, yazılı itiraz et. Tutanağa, kamera kaydına bakalım. Yok. 'Nerede adaletsizlik yaptınız? Başka şehirde giren sınıf arkadaşıma daha yüksek not verdiniz', ya kardeşim o adam itiraz etsin, bir şeye itiraz edin. Hukuken bir sorunu çözmem lazım, bir şey söyleyin ki ona göre davranalım.

"KUL HAKKI YEMEYECEK, ADALETSİZLİK YAPMAYACAK BİR DÜZENLEME OLUŞTURDUK"

Biz burada Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla bir şey yaptık. Kul hakkı yemeyecek, adaletsizlik yapmayacak bir düzenleme oluşturduk. Bu saatten sonra buna itiraz edenler, itirazlarını da bu şekilde terörize bir mantıkla, sağda solda eylemle yapanlara tek bir tavsiyem var. Kardeşim dava açın, itiraz edin. Sonra da gelin deyin ki 'Kayıt altında olan şeyler var, bana şurada adaletsizlik yapıldı', ben de ona göre düzelteyim. Bunların hiçbirini yapmıyor, sağda solda bağırıyor. Kusura bakmayın, ben sizin emanet ettiğiniz çocuklarımızı, gözlerinin içi gülen çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi bu kadar aday içerisinde en iyilerini seçmek için çaba sarf ediyoruz.

"ÇOK ADİL VE OBJEKTİF MÜLAKAT SİSTEMİ YAPTIK, ŞİMDİ YİNE AYNISINI YAPACAĞIZ"

Sizlerden özür diliyorum arkadaşlar, bu girişi yapmak istemezdim ama böyle yalan söyleyen, iftira atan, ithamlarda bulunan arkadaşlara da cevap vermek lazım. Sizi temin ederim Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla tek bir kul hakkı yemeden, ne AKP ne MHP milletvekilleri ne benim siyasetçi dostlarım, hiçbirinin isim vermek, liste vermek, benzeri bir şeyin asla olmadığı, böyle bir şeyin asla yaşanmadığı, çok adil ve objektif bir mülakat sistemi yaptık. Şimdi yine aynısını yapacağız. En küçük bir itirazı olan varsa itiraz etsin. Sınav sonunda o itirazı değerlendirip adaletsizlik varsa onu da çözeriz. Tatsız girizgahı yapmak zorunda kaldım. Hepinizden özür diliyorum öncelikle. Ama kul hakkı yememek için, adaletsizlik yapmamak için bu kadar yoğun çaba sarf ederken, şahsım ve arkadaşlarımıza bu şekilde haksızlık yapılmasına, zan altında bırakılmasına gönlüm razı değil."

"BU SÖZLERİ İHBAR SAYIN, EVİMDE OTURUYORUM, TUTUKLAMANIZ İÇİN ELİNİZİ BAĞLAYAN YOK"

Öte yandan Özdemir, sosyal medya hesabından 'terör örgütleriyle ilişkisi' sözlerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Tüm devlet kurumlarına açık çağrıda bulunuyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanı tarafından da ifade edildiği üzere terör örgütleriyle ilişiğimin olduğu söyleniliyor. Bakan Bey’in bu ifadesini bir ihbar saymak zorundasınız. Terör örgütleriyle ilişiği olan birisinin toplumda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade edemezsiniz.

Bu iddialar doğruysa buyurun evimde oturuyor olacağım. Tutuklamanız için elinizi kolunuzu bağlayan yok. Aksi halde pazartesi gününde başlamak üzere Milli Eğitim Bakanı tarafından şahsımdan özür dilenmediği sürece süresiz açlık grevine başlayacağım. Ben bu dünyada onurum ve haysiyetimle yaşadım. Kendine bahşedilmiş bir koltuktan güç alarak çamur at izi kalsın diyen bir zatın itibar suikastine boyun eğmeyeceğim."