''Yüz Yıllık Mucize'' dizisine yeni oyuncu

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören diziye yeni bir ismin dahil olacağı açıklandı.

Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra’yı buluşturan dizinin ekibine Burcu Cavrar katıldı.

“Canan” karakterine hayat verecek olan Cavrar, 4. Bölüm itibariyle diziye dahil olacak.

