29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

"Yüz Yıllık Mucize" dizisine yeni oyuncu

Başrollerini Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in paylaştığı Star’ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize"ye yeni bir oyuncu katılıyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:27
Takip Et

"Yüz Yıllık Mucize" dizisine sürpriz oyuncu

''Yüz Yıllık Mucize'' dizisine yeni oyuncu
+
Aa
-

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören diziye yeni bir ismin dahil olacağı açıklandı.

Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra’yı buluşturan dizinin ekibine Burcu Cavrar katıldı.

“Canan” karakterine hayat verecek olan Cavrar, 4. Bölüm itibariyle diziye dahil olacak.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
2
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
4
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
6
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
7
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.