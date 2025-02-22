Yüzde 75 zam geldi! Vahim tablo ortaya çıktı

Yeni seneye girilmesi ile birlikte konut sitelerinde aidat tarifeleri de yeniden tespit edildi. Ocak ve Şubat aylarında toplanan genel kurullarından sonra 2025 yılına ait aidat rakamları da netleşmeye başladı. Türkiye genelinde markalı konut projelerine yönelik gerçekleştirilen araştırmalar özellikle büyükşehirlerde aidatlarda ciddi yükselişler yaşandığını gözler önüne serdi.

Posta Gazetesi’nde yer alan haberde, TSKB Gayrimenkul Değerlendirme tarafından düzenlenen raporda Türkiye genelinde 10 büyükşehir ilçe bazında incelendi ve aidat artışının ortalama yüzde 45 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu oran, yüzde 44,38 seviyesinde olan yıllık enflasyon ve yüzde 30 olan asgari ücret artışını geçti.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞLAR OLDU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, son senelerde aidatlarda görülen keskin yükselişin altında artan enerji maliyetlerinin ve yönetim giderlerinin olduğunu ifade etti. Özellikle asgari ücrete yapılan zamların aidatlara doğrudan yansıdığını belirten Kolcuoğlu, bu sene enflasyonun da üzerinde artışlar olduğunu söyledi.

Aidatların son 5 senedir yükselişini kesintisiz sürdürdüğünü ifade eden sektör temsilcisi, “Özellikle kiracılar için aidatlar, artık kira bedelleri kadar önemli bir gider kalemi haline geldi” dedi. Kolcuoğlu aynı zamanda, henüz bir normalleşme eğiliminin de gözlemlenmediğini vurguladı.

İSTANBUL’DA AİDATLAR KİRALARIN YÜZDE 10’UNA DENK

Aidatlarda en dikkat çeken şehir ise İstanbul. Şehir merkezindeki rezidans projelerinde aidatların kira bedellerinin yüzde 10-15’ine ulaştığı görülüyor. Markalı konut projelerinde bu oran yüzde 7-10, villa tipi sitelerde ise yüzde 5-10 seviyelerinde seyrediyor. Diğer büyükşehirlerde ise kira bedelleri İstanbul’a göre nispeten daha düşük kaldı.

Son yıllarda lüks sitelerin çoğaldığı Adana ve Gaziantep gibi illerde aidatlarda yüzde 60-75 aralığında artışlar olduğu görüldü.

İstanbul’da ortalama aidat artış oranı yaklaşık yüzde 48 seviyelerinde. Markalı konut projelerinin yoğunlukta olduğu ilçelerde bu oran yüzde 60’a kadar yükselebiliyor.

İşte İstanbul'da aidat fiyatları: