Yüzü uzaylılara benzeyen canlı. 200'den fazla ayağı var. Bilim insanları şokta

Araştırmacılar, uzaylıya benzeyen yüzü ve 200'den fazla ayağıyla herkesi şaşırtan yeni bir canlı türü buldular. Araştırmayı yapan bilim insanları, Tanzanya’daki bir dağda çok sayıda bacağa sahip, “uzaylı yüzlü” bir canlı yakalayarak yeni bir tür keşfettiklerini açıkladı.

Chip'in aktardığı herkesi şaşırtan araştırma Avrupa Taksonomi Dergisi’nde (European Journal of Taxonomy) yayına alındı. Araştırmacılar, Orman Restorasyonu ve İklim Deneyi kapsamında doğu Afrika’daki ülkenin dağlarına doğru yola çıktı.

Proje kapsamındaki araştırmacılar, yakalanan böcekler ve kırkayaklar üzerinde yapılan çalışmalar ile bir ormanın sağlığını değerlendirmeyi amaçlıyordu.

YENİ BULUNAN KIRKAYAK HİÇBİR ARAŞTIRMA KAYDINDA YOK

Çalışma sonunda araştırmacılar, Udzungwa Dağları’nı araştırırken çukur tuzaklarını kontrol ettiğini ve bilinen herhangi bir kayıtla eşleşmeyen onlarca kırkayak bulduğunu belirtti.

Araştırma sonucunda bulunan hayvanları daha yakından inceleyen bilim insanları, yeni bir tür keşfetti. Herkesi şaşırtan yeni tür, Udzungwastreptus marianae veya Marian kırkayağı olarak isimlendirildi.

KÜÇÜK GÖZLERİ VE SARI ANTENLERİ VAR

Araştırmayı yapan bilim insanları, Marian kırkayaklarının 44’e kadar vücut parçasına sahip olabileceğini ve yaklaşık olarak 4,3 cm uzunluğa ulaşabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca keşfedilen bu canlıların başlarında küçük gözleri ve kısa antenleri bulunuyor. Bulunan yeni tür, spiral şeklinde kıvrılmış bir sarı gövdeye sahip.

Avustralya’daki Sunshine Coast Üniversitesi tarafından paylaşılan bir habere göre, çalışmanın ortak yazarı Andrew Marshall, yeni türü “yaklaşık 200 bacaklı” ve “uzaylı yüzlü” olarak tanımladı. Araştırmacılar, yeni türe, 2023’te ölen “İspanyol zoolog, yakın proje ortağı ve (baş ortak yazar Henrick Enghoff’un) onlarca yıllık arkadaşı” olan María Ángeles (Marian) Ramos’un adını verdiklerini söyledi.