Zafer Partisi: Valilik çadırımızın kaldırılması için talimat verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi, tüm toplantılarını Silivri'de yapmak üzere cezaevi çevresinde kiraladıkları arsaya çadır kurmuştu. Partililer bu çadırın Valilik tarafından kaldırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa’ teşvik suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Zafer Partisi, tüm toplantılarını Silivri'de yapma kararı aldı. Ancak Zafer Partililer Silivri Cezaevi'nin bitişinde kiraladıkları arsa üzerine kurdukları çadırın Valilik talimatı ile kaldırılmaya çalışıldığına ilişkin bir açıklama yaptı. Zafer Partililer, İstanbul Valisi'nin whatsapp üzerinden cezaevi müdürüne çadırın derhal kaldırılması için talimat verdiğini iddia etti. Partililer bu bilginin kendilerine jandarma tarafından verildiğini söyledi.

Arsanın kirasını ödediklerini belirten Zafer Partililer Genel Başkanları Zafer Özdağ'ın serbest bırakılıncaya kadar bu çadırda nöbet tutmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"ÇADIR KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada ise "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın hukuksuz biçimde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ne komşu bir arsa ücreti verilerek kiralanmış ve arsaya Zafer Partililer için çadır kurulmuştu. Silivri Cezaevi önündeki partililerimizden aldığımız bilgiye göre bahse konu çadır valilik talimatıyla kaldırılmaya çalışılıyor. Bilinmelidir ki, sindirme çalışmalarına inat adalet ve özgürlükten vazgeçmeyecek, #ÜmitÖzdağaÖzgürlük için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz." denildi.

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