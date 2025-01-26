Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ için Kurtuluş Zaferi'nin başladığı yerde miting!

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Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ için Kurtuluş Zaferi'nin başladığı yerde miting!

Zafer Partisi, bugün Kurtuluş Savaşı’nda Hasan Tahsin’in Yunanlılara ilk kurşunu sıktığı noktada miting gerçekleştirecek.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının üzerine Zafer Partisi mitinglerine tüm hızıyla devam ediyor. Bugün, Kurtuluş Savaşı’nda Hasan Tahsin’in Yunanlılara ilk kurşunu sıktığı noktada miting gerçekleştirecek.

TUTUKLANMASI MİTİNGLERİ ENGELEMEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına altına alındı. Genel Başkan Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi, mitinglerine devam ediyor.

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“BİZ DE SİZE İLK KURŞUNUN ATILDIĞI YERDEN KARŞILIK VERİYORUZ”

Zafer Partisi bugün saat 14.00’te İzmir Bornova Meydanı’nda ‘İstibdata Karşı Hürriyet Mitingi’ ile bir araya gelecek. Miting öncesi Parti sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, “Genel başkanımızı tutuklayarak bize ilk mermiyi attınız, biz de size ilk kurşunun atıldığı yerden karşılık veriyoruz.” paylaşımında bulunmuştu.

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