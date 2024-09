Zaferini twerkle kutladı

Ailin Perez, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Paris’teki Accor Arena’da düzenlenen UFC Paris etkinliğinde etkileyici bir performans sergiledi. ESPN+ üzerinden canlı yayınlanan maçta, Perez tartıda yaşadığı sorunları telafi ederek Darya Zheleznyakova’yı ilk rauntta kol-üçgen boğma hareketiyle mağlup etti.

Twerk ve güreş becerileriyle tanınan Perez, Cuma günkü tartıda ağırlık limitini aşarak neredeyse bayılma noktasına geldi. Bu nedenle dövüşçü, parasının yüzde 20’si kadar para cezası aldı. Ancak, dövüş planlandığı gibi devam etti ve Perez, ağırlık kaçırmasına rağmen bahislerde favori olmaya devam etti.

Cumartesi günü, Perez Sekizgen içinde ilk teslim finişini yapmayı hedefliyordu. “Fiona” lakaplı dövüşçü, mesafeyi kapatıp boğuşmaya başladı ve aksiyon tuvale ulaştığında, Zheleznyakova’nın savunmasını kırarak sıkı bir kol-üçgen boğma hareketi uyguladı. Zheleznyakova birkaç dakikalık baskının ardından pes etti ve hakem dövüşü durdurdu. Perez, zaferini kutlamak için rakibinin üzerinden twerk yaparak dikkat çekti.

Önümüzdeki hafta 30 yaşına girecek olan Perez, UFC’deki kariyerinde 4-1’lik bir rekora sahip. Arjantinli dövüşçü, her maçta daha iyi performans sergiliyor ve bu tür bitirişler onu daha da tehlikeli hale getiriyor.

Perez'in rakibini mağlup ettikten sonra yatığı tweerk dansına ise tepkiler yağdı. Perez'in bu hareketini "sporun onuruna saygısızlık" olarak tepki gösteren sporseverler, bu hareketi sonrası özür dilemesi gerektiğini savunuyorlar.

GOT THE SUB AND TWERKED IN HER FACE LMAOOO #UFCParis pic.twitter.com/SRKoZtXlD2