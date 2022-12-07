Araştırmacılar duyurdu: Zaman algısı beyindeki tüylerden kaynaklanıyor

Beynin bazı bölgelerinden silya adı verilen anten benzeri büyümenin çıkarılmasının, farelerde zaman algısı ve muhakemenin bozulmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Molecular Neurobiology isimli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, bu tüy benzeri büyümelerin şizofreni, otizm ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisine yönelik yeni ilaçlar için hedef haline gelme potensiyeli taşıdığını gösterdi.

Striyatum bölgesinde, çevreden gelen yeni duyusal bilgileri işleyip motor tepkilerin zaman sırasını koordine edildiği belirtildi.

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi Irvine kampüsünden (UCI) bilim insanlarının da bulunduğu araştırmacılara göre bu bölge; uzuvların koordinasyonu, öğrenme, planlama, karar verme ve çalışma belleğinin yanı sıra dikkat de dahil yürütücü işlevleri kontrol etmek için hayati öneme sahip olan vücudun saat işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bilim insanları birçok nörolojik bozuklukta, hastaların eylemlerinin zamanlamasını ve sonlanmasını doğru bir şekilde hesaplama becerilerinde muazzam bir düşüş olduğunu söyledi.

Yeni çalışmada araştırmacılar, silyaların bu tür zamanlamaya bağlı işlev bozukluğunda oynadığı önemli rollerin ilk kanıtlarını ortaya çıkardı. Çalışmanın ortak yazarlarından olan UCI'dan Amal Alachkar yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, beynin 'merkezi saat' işlevinde daha önce takdir edilmeyen bu organellerin yerine getirdiği kritik görev bağlamında, beynin işlevlerine ve akıl hastalıklarına ilişkin anlayışımızda devrim yaratabilir" dedi.

Dr. Alachkar, "Sonuçlarımız, tedavi için silya hedefli uygulamalar aracılığıyla etkili müdahale için yeni yollar açabilir" ifadelerini kullandı.