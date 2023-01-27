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Bu beş tarihi not edin. Zaman yolcusundan flaş iddialar

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve 2983 yılından geldiğini söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı beş tarih vererek insanları uyardı. Zaman yolcusunun "yedi kişi gizemli bir şekilde gökten düşecek ve gökyüzünde uçan hiçbir cisim olmayacak" sözleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:29
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Zaman yolcusu beş tarih verdi. Gökten 7 insan düşecek

Bu beş tarihi not edin. Zaman yolcusundan flaş iddialar
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Sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşım yapan ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi insanlara bazı duyurularda bulanarak bir takım tarihler verdi.

Zaman yolcusu, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)'nde yapılan bir araştırmanın korkunç sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları sözde zaman yolcusunun iddialarını 'abartı' olarak yorumlarken kimileri de "Size inanıyorum ama medya bu bilgilerin bir kısmının dışarı çıkmasına izin vermeyecek" dedi.

YENİ BİR SAVAŞ ÇIKACAK

İlk tarih Ocak 2023: Kasım 2022’de bilim insanları Antarktika kaynaklı ölümcül bir virüs keşfedecek. Ocak 2023'te CERN, Mandela etkisi ve uzaylı iletişimi gibi garip olaylara neden olacak daha fazla deneye devam edecek. Mart 2023'te Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sona edecek ancak karşı denizde yeni bir savaş çıkacak.

'GÖKTEN İNSANLAR DÜŞECEK'

Haziran 2023: Gökyüzünden gizemli şekilde 'insanların düşeceğini' iddia etti. TikTok'ta başka bir ‘zaman yolcusu’ ise, "18 Haziran 2023: 7 kişi gizemli bir şekilde gökten düşüyor, ama o bölgede uçan hiçbir şey yok" dedi.

UZAYLILAR VE SÜPER GÜÇLER GELECEK

30 Ocak: İnsanlar dengesiz üç alternatif evren keşfedecekler.

14 Şubat: Meksika'daki 4 lise öğrencisi, Güneş'ten daha önce hiç görülmemiş bilinmeyen yetenekleri alacak!

10 Şubat: Bir UFO, beraberinde yeni bir uzaylı türü getirerek 51. Bölge'nin yakınına inecek.

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merdanoğlu
27.01.2023 13:09
hede oradan üçkağıtçı bu dedkileri olmazsa halkı kandırmaktan ceza verilsin bakalım bir daha ortaya çıkacak mı bu tipler  
 
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