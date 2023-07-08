Zamlar yağdırıldıktan sonra Mehmet Şimşek para bulmaya oraya gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidiyor.

Zamlar yağdırıldıktan sonra Mehmet Şimşek para bulmaya oraya gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce 1 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor. Yılmaz ve Şimşek’in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

YILMAZ VE ŞİMŞEK, BAE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi.

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