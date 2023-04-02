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Eda Ece'den 'Kızılcık Şerbeti'ne tam destek: Zaplayalım onları görelim

Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Eda Ece, 5 hafta yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti’ne destek paylaşımında bulundu. Ece, “Zaplayalım onları görelim” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 08:49
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Zaplayalım onları görelim. Eda Ece'den 'Kızılcık Şerbeti'ne tam destek

Eda Ece'den 'Kızılcık Şerbeti'ne tam destek: Zaplayalım onları görelim
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Son dönemde ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti’nin yayınına RTÜK durdurma kararı verdi. 1,5 milyon liralık idari para cezası verilen dizi ekranlarda olmayacak.

Yasak Elma dizisinin yıldız ismi Eda Ece, destek paylaşımı yaptı:

Ece, “Nursema’ma dokunma, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve tüm emek verenleri başarılarından dolayı tebrik ederiz. Başta da Zeynep Gür, bu diziyle yazarlarımız aynı biz de yaşadık geçmişte bunları. Ama müdahale edecek şiddet içerikli çok iş var zaplayalım onları görelim”

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