Zayıflamak için bu yöntemi kullananlar dikkat! Gizli tehlike ortaya çıktı

Yaz aylarında tatil bölgelerinde fit olmak isteyenler çeşitli yöntemler deneyerek hızlıca kilo vermek istiyor. Bunlardan biri de TİP 2 diyabet hastalığının ilaçları...

Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler, TİP 2 diyabet için kullanılan ilaçları kullanıyor. Diyabet hastalarının dahi doktor kontrolünde kullanılan bu tip ilaçları kullanmak ise tehlike saçıyor.

UZMANINDAN UYARI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, konuyla ilgili konuşarak demeçler verdi. Prof. Dr. Cem Gezen, "Bu ilaçlar dünyanın hiçbir yerinde kilo kontrolü için onay almamıştır. İştah kapatıcı, açlığı geciktirici ve tokluk hissi oluşturması nedeniyle kilo vermek isteyenlerde kontrolsüz olarak onaylamadığımız şekilde kullanılabiliyor. Deri altına yapılan enjeksiyon şeklinde kullanılır. İnsülin ilaçlarına benzer şekilde kartuşlanmıştır" dedi.

PEK ÇOK RAHATSIZLIĞA YOL AÇIYOR

Prof. Dr. Cem Gezen, bu durumun pankreatit yapabildiğini, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olabileceğini, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, ishallere, kabızlıklara neden olabileceğini ifade etti.

SPOR VE BESLENME TAVSİYESİ

Söz konusu ilacı keyfi olarak kullanıp bir yıldan önce bırakan kişilerin verdikleri kilonun çoğunu geri aldığını belirten uzmanlar, bunun yerine düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uykuyla uzun vadeli kilo verilebileceğine değindi.