Zayıflamak için bu yöntemi kullananlar dikkat! Gizli tehlike ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: ATV Haber
Zayıflamak için bu yöntemi kullananlar dikkat! Gizli tehlike ortaya çıktı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hızlı kilo vermek isteyenler TİP 2 diyabet hastalığında kullanılan ilaçları kullanırken, uzmanlar bilinçsizce kullanılan ilaçların pek çok rahatsızlığa neden olabileceğini söyledi.

Yaz aylarında tatil bölgelerinde fit olmak isteyenler çeşitli yöntemler deneyerek hızlıca kilo vermek istiyor. Bunlardan biri de TİP 2 diyabet hastalığının ilaçları...

Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler, TİP 2 diyabet için kullanılan ilaçları kullanıyor. Diyabet hastalarının dahi doktor kontrolünde kullanılan bu tip ilaçları kullanmak ise tehlike saçıyor.

UZMANINDAN UYARI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, konuyla ilgili konuşarak demeçler verdi. Prof. Dr. Cem Gezen, "Bu ilaçlar dünyanın hiçbir yerinde kilo kontrolü için onay almamıştır. İştah kapatıcı, açlığı geciktirici ve tokluk hissi oluşturması nedeniyle kilo vermek isteyenlerde kontrolsüz olarak onaylamadığımız şekilde kullanılabiliyor. Deri altına yapılan enjeksiyon şeklinde kullanılır. İnsülin ilaçlarına benzer şekilde kartuşlanmıştır" dedi.

thumbs-b-c-b24cb1e4cdc4b17f983dfe639bf38164.jpg

PEK ÇOK RAHATSIZLIĞA YOL AÇIYOR

Prof. Dr. Cem Gezen, bu durumun pankreatit yapabildiğini, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olabileceğini, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, ishallere, kabızlıklara neden olabileceğini ifade etti.

SPOR VE BESLENME TAVSİYESİ

Söz konusu ilacı keyfi olarak kullanıp bir yıldan önce bırakan kişilerin verdikleri kilonun çoğunu geri aldığını belirten uzmanlar, bunun yerine düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uykuyla uzun vadeli kilo verilebileceğine değindi.

diyabet-sadece-sagliginizi-degil-kesenizi-de-zorluyor.png

Son Haberler
Mudanya Al-Mudanya oldu. Plajı Türkler değil Suriyeliler doldurdu Gündem
Mudanya Al-Mudanya oldu. Plajı Türkler değil Suriyeliler doldurdu
Çilekler hakkında bilmediğiniz 50 bilgi Keşfet
Çilekler hakkında bilmediğiniz 50 bilgi
Hava almak için çıktı beli kırıldı Gündem
Hava almak için çıktı beli kırıldı
Cihat Yaycı: O papaz Dışişleri Bakanlığı’nın izni olmasa o toplantıya ‘ekümenik’ sıfatıyla gidemez Gündem
Cihat Yaycı: O papaz Dışişleri Bakanlığı’nın izni olmasa o toplantıya ‘ekümenik’ sıfatıyla gidemez
Mardin’de bedava hasat başladı. Yüzlerce kişi tarlaya akın etti Yaşam
Mardin’de bedava hasat başladı. Yüzlerce kişi tarlaya akın etti
Netanyahu'dan Lübnan'a saldırı açıklaması Dünya
Netanyahu'dan Lübnan'a saldırı açıklaması
Baraka alevlere teslim oldu Gündem
Baraka alevlere teslim oldu