Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bebek’te yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bebek’te yakalandı
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi ile beraber Bebek'te bir araçta görüntülendi.

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 1998'de dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, erkek arkadaşı ile kameralara yakalandı.

İlk olarak geçen yıl çıktıkları tatilde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, son olarak Bebek'te görüntülendi. Genç çift, araçlarında sohbet ederken yakalandı.

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UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Gazetecilerin kendisini çekmesine gülerek karşılık veren Çilingiroğlu'nun aksine sevgilisi Kaya, arabasını sağa doğru kırarak gazetecilerden uzaklaşmaya çalıştı.

Mürsel Kaya’nın bu hareketi fotoğraflarının çekilmesini engellemeye yetmedi.

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