Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bebek’te yakalandı

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 1998'de dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, erkek arkadaşı ile kameralara yakalandı.
İlk olarak geçen yıl çıktıkları tatilde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, son olarak Bebek'te görüntülendi. Genç çift, araçlarında sohbet ederken yakalandı.
UZAKLAŞMAK İSTEDİ
Gazetecilerin kendisini çekmesine gülerek karşılık veren Çilingiroğlu'nun aksine sevgilisi Kaya, arabasını sağa doğru kırarak gazetecilerden uzaklaşmaya çalıştı.
Mürsel Kaya’nın bu hareketi fotoğraflarının çekilmesini engellemeye yetmedi.