Zeki Müren’in halıları İtalya'da satışta. Tasarımını 1960 yılında yaptı

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi’nden mezun olan ünlü ses sanatçısı Zeki Müren’in tasarladığı halılar, İtalya'nın Floransa kentinde ünlü markaların yer aldığı bir mağazada sergileniyor.

Via Maggio Caddesi'nde bulunan Boralevi-Firenze mağazasında sanatçının halıları, zenginlerin alışveriş yaptığı alanda vitrinleri süslüyor. Halıların fiyatı ise 3800 Euro (yaklaşık 143 bin 919 lira) civarında.

Türk sanat müziğinin "Sanat Güneşi" olarak bilinen Zeki Müren müzik kariyerine yoğunlaşsa da tasarım tutkusunu hiçbir zaman bırakmadı. Sahne kostümlerini bizzat kendisi tasarlayan Müren, aynı zamanda halı tasarımı da yaparak bu alanda yeteneklerini sergilemişti.

Sanatçı, 1960’lı yıllarda 12 halının tasarımını gerçekleştirmiş ve bu halılar Isparta’da geleneksel tezgahlarda dokunmuştu. Bugün bu değerli tasarımlar, İtalya’nın önde gelen mağazalarından birinde sergileniyor ve sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor.