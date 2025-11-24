Büyük ve anlamlı gözleri, uzun ve tüylü kuyruklarıyla tanınan lemurlar, çocuk kitaplarının ve çizgi filmlerin sevimli karakterleri olarak bilinirken, şimdi lüks sofraların “egzotik yemeği” olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, Madagaskar’daki kentsel lemur ticareti son dört yıl içinde ciddi boyutlara ulaştı. Ülkenin 17 farklı kentinde yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte 10 binden fazla lemur eti satıldığı tespit edildi.

Uluslararası Primatoloji Derneği Başkanı ve Michigan Üniversitesi Profesörü Liliana Cortés Ortiz, bulguları “şok edici” olarak nitelendirdi. Ortiz, daha önce yeterince görünür olmayan bu sorunun artık hem hükümetlerin hem de uluslararası kuruluşların gündemine girmesi gerektiğini vurguladı.

YABANİ HAYVAN ETİ TÜKETİMİNDE ALIŞILMADIK DÖNGÜ

Yabani hayvan etinin tüketimi çoğunlukla yoksulluk ve açlıkla ilişkilendirilse de, bu araştırma tam tersine işaret ediyor. Çalışmaya göre, lemur etine olan talep büyük ölçüde Madagaskar’ın görece zengin kesiminden geliyor. Yıllık gelirleri binlerce dolar olan bu gruplar, lemur etini hem “tatlı” olduğu inancıyla hem de güç ve sağlık verdiği düşüncesiyle tüketiyor.

Çalışmanın yazarlarından, Montclair Eyalet Üniversitesi’nden primatolog Cortni Borgerson, bu durumun “acil ve büyüyen” bir kriz olduğunu söylüyor. Borgerson ve ekibi, lemur satıcısı, avcısı ve alıcısı olan 2.600’den fazla kişiyle görüşmeler yaptı. Katılımcılar, lemur etine olan talebin son yıllarda açıkça arttığını belirtti.

New York Times'ta yer alan habere göre araştırmanın finansmanına destek veren uluslararası koruma örgütü Re:wild’ın baş koruma görevlisi Russell Mittermeier, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Geçimlik avcılık ve arada sırada restoranlar için avlanma yapıldığını biliyordum, ancak bunun bu boyutlara ulaşması gerçekten iğrenç.”

LEMURLAR HAYATİ ÖNEME SAHİP

Madagaskar, dünyada lemurların doğal yaşam alanı olan tek ülke. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan ada ülkede, lemurlar yalnızca kültürel bir simge değil, ekosistem için de hayati bir role sahip: Ormanlarda tohum yayılımı ve tozlaşmada kritik görev üstleniyorlar.

Her ne kadar lemur avcılığı 60 yılı aşkın süredir yasak olsa da, geçimsel avcılık hâlâ sürüyor. Üstelik lemurlar, yalnızca avcılıkla değil; ormansızlaşma, iklim değişikliği ve evcil hayvan ticareti için yapılan kaçakçılıkla da mücadele ediyor.

Ve şimdi, tüm bunlara bir de sosyete sofralarının “egzotik zevki” eklenmiş durumda.