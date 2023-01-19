19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Zeynep Koçak'ın Büşra Pekin'e estetik göndermesi olay oldu

Zeynep Koçak'ın Büşra Pekin'e estetik göndermesi olay oldu

Oyuncu Zeynep Koçak, son zamanlarda sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen meslektaşı Büşra Pekin ile dalga geçti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:40
Takip Et

Zeynep Koçak'tan Büşra Pekin'e estetik göndermesi! "Bende bant yok"

Zeynep Koçak'ın Büşra Pekin'e estetik göndermesi olay oldu
+
Aa
-

Son günlerde yaptırdığı estetiklerle konuşulan oyuncu Büşra Pekin, estetik iddialarını yalanlamıştı.  Pekin son hali için sadece dört özel bant kullandığını söyleyince dalga konusu olmuştu.

Pekin "Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollywood tekniği kullanıyoruz." demişti. 

"Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla" diyen Büşra Pekin son halini paylaşarak "Not: Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" dedi.

Pekin'in bu paylaşımını gören Zeynep Koçak arkadaşıyla dalga geçti. Estetikler sayesinde tamamen değişen ve eski halinden eser kalmayan Koçak arkadaşını ti'ye alarak "Bende bant yok estetik haberleri yapabilirsiniz" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.