Zeynep Tuğçe Bayat oğlunun son halini paylaştı

Zeynep Tuğçe Bayat son dönemlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu en son dijital bir platformda yayınlanan kimler geldi kimler geçti adlı internet dizisinde rol almıştı. Bayat‘ın kimler geldi kimler geçti adlı yapımda canlandırdığı Avukat Beliz karakteri ile ilgili yapılan pozitif yorumlar bir süre sosyal medyanın gündemini meşgul etti.



Ünlü oyuncu iş hayatının yanı sıra annelik mesaisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat oğullarının yüzünü geçtiğimiz aylarda ilk kez göstermişti. Küçük Atlas’ın son halini fotoğraflayan Bayat‘ın paylaşımı büyük ilgi gördü.



Ünlü oyuncu Arka Sıradakiler, Gönül Çelen, Yıldız Masalı, Ah Neriman, Çilek Kokusu, Seviyor Sevmiyor, Afilli Aşk, Teşkilat gibi ana akımda yer alan bir çok projeyle kariyerini daha da yukarı taşıdı.



İşinden arta kalan zamanını oğluyla geçiren ünlü ismin yeni projelerle ana kama dönüp dönmeyeceği merak konusu oluyor. Bayat oğlu Atlas’ı henüz kameralardan uzak tutmayı tercih etse de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oğlunun tatlı hallerini takipçileriyle buluşturuyor. Ünlü oyuncunun oğlu renkli gözleriyle çoğunlukla annnesine benzetiliyor.

Genç yaşta anne olan güzel oyuncunun mesleki başarısıyla birlikte oğluğuna da vakit ayırabiliyor olması hayranları tarafından takdir ediliyor.

