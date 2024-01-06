Zeytinyağının içinden çıkanlar şok yaşattı. Ünlü markaların etiketlerini basmışlar

Kaynak: AA
Zeytinyağının içinden çıkanlar şok yaşattı. Ünlü markaların etiketlerini basmışlar
Eskişehir’de, palm, pamuk ve soya gibi ucuz bitkisel yağlara aroma ve boya katıp sahte zeytinyağı yapan 2 kişi yakalanırken, ürünlerini sahte ve taklit markalı ambalajlara koydukları ortaya çıktı.

AA’nın aktardığına göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ucuz bitkisel yağlara aroma ve boya ekleyerek sahte zeytinyağı elde ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin sahte ve taklit markalı ambalajlarla zeytinyağlarını piyasaya sundukları belirlenen iki adres ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 845 litre sahte zeytinyağı, 10 elektronik sigara, 50 elektronik sigara cihazı içeriği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye “Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet”, “Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı Kanunu’na muhalefet”, “marka hakkına tecavüz” ve “kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek” suçlamaları yöneltildi.

Bunun yanı sıra, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şüphelilere 262 bin 477 lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

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