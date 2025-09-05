Zincir marketlerdeki kırtasiye ürünleriyle ilgili skandal iddia!

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken kırtasiye alışverişi hareketlendi. Veliler, özellikle ilkokula başlayacak öğrenciler için çanta, defter, kalem ve silgi gibi malzemeleri temin etmeye başladı.

Okulların açılmasına günler kala Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bakanlık denetimler sonucu çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünler satan yerlere 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandı. Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak'ın zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerinde solvent maddesinin bulunduğunu açıklaması gündem oldu.

'ZİNCİR MARKETLERDE SATILAN ÜRÜNLER SAĞLIKSIZ'

Bayrak, okul alışverişi öncesi bazı zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerinin ucuz ve sağlıksız olduğunu söyledi. Bayrak, "Zincir markette satılan ürün, tüm çocukların kullandığı tahta kalemi ve üzerinde 'Sağlığa zararlıdır, solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez' yazıyor. Zehir etkisi yaratabilecek maddeler kimse tarafından kullanılmamalı" dedi.

Malzemelerinin kırtasiyelerden alınması gerektiğini söyleyen Mehmet Bayrak, Bakanlıklar tarafından sürekli denetlendikleri için sağlığa zararlı ürünlerin kırtasiyelerde bulunmasının imkansız olduğunu söyledi. "Biz, kendi çocuklarımıza vermediğimiz hiçbir ürünü öğrencilere satmıyoruz." diyen Bayrak, zincir marketlerde sağlıksız ürünler satıldığını vurguladı.

Bununla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bayrak, gerekli tüm argümanları topladıklarını belirtti. Sıvı yapıştırıcılarda ve bazı tahta kalemlerinde zehir etkisi yaratabilecek solvent içerikli maddeler bulunduğunu söyleyen Barak, kırtasiyeciler olarak kesinlikle bu tür ürünleri raflarına koymadıklarını belirtti.