Zincirlikuyu’da makas atan sürücü dehşeti: 8 yaralı

Kaza bugün saat 23.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerin iddialarına göre, Levent istikametinde seyir halinde olan Niyazi B. kontrolündeki otomobil makas atarak aşırı süratli şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İlker Ermiş kontrolündeki taksiye ve başka bir otomobile çarparak bariyerleri aştı ve karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen Niyazi B. kontrolündeki otomobil, Beşiktaş istikametindeki 3 otomobil ve 1 midibüse çarptı.

Kazaya karışan bazı sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor. (İHA)