Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor.

Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

SALI:

Alanyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, Sedat Kaya değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:

Çarşamba günü sizleri 3 karşılaşma bekliyor olacak.

Saat 14.30'da Karagümrük, Başakşehir ile karşılaşacak. Maçı Faruk Malik yazacak.

Saatler 17.45'i gösterdiğinde ise Beşiktaş, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecek. Maçın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

Günün son maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

PERŞEMBE:

Gaziantep FK, Konyaspor ile oynayacak. Saat 17.30 başlayacak olan maçı Mirza Şeker değerlendirecek.

Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor mücadele edecek. Maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.