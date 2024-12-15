Zonguldak ormanlarında görsel şölen! Görenleri büyüledi

Kaynak: İHA
Zonguldak ormanlarında görsel şölen! Görenleri büyüledi

Zonguldak ormanları, görsel bir şölen sunuyor. Bazı yaprakların kırmızıya döndüğü, bazılarının ise ağaçlardan dökülerek toprağı örtmeye başladığı ormanlarda, ağaçlar adeta kışa hazırlanıyor.

Zonguldak ormanları, görsel bir şölen sunuyor. Bazı yaprakların kırmızıya döndüğü, bazılarının ise ağaçlardan dökülerek toprağı örtmeye başladığı ormanlarda, ağaçlar adeta kışa hazırlanıyor. Yüzölçümünün yarısını oluşturan ormanlarıyla bölgenin en yeşil illeri arasında yer alan Zonguldak'ta, birbirinden farklı türde ağaç ve bitkilerin oluşturduğu ormanlar, şehrin yüzde 52'sini oluşturuyor.

Dron ile havadan görüntülenen şehrin ormanlarını kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç olmak üzere yüzde 70'i yapraklı ağaçlar oluşturuyor.

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