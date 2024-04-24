Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildi
Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildiği bildirildi.

Zonguldak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda 24 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Ayrıca, Karadeniz Ereğli ilçesinde tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik bir denetim gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları denetimlerde 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 4 bin 400 adet doldurulmuş makaron buldu.

İş yeri sahibi M.K.'ye (29), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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