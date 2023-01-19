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400 kiloluk domuzu tek atışta yere serdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürek avı başlatan avcılar, 3 aydır takip ettikleri 400 kilo ağırlığındaki domuzu vurdu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:42
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Zonguldak'ta 400 kiloluk domuzu tek atışta yere serdi

400 kiloluk domuzu tek atışta yere serdi
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İHA'nın haberine göre, İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar Mahallesi’nde sürek avı yapan avcılar, yaklaşık 3 aydır takip ettikleri 400 kilogram ağırlığındaki domuzu vurdu. 

Vurduğu domuz ile fotoğraf çektiren avcı Muhammet Ş., "3 aydır bu domuzun peşindeyim. Sürekli bununla ilgili görüntüler geliyordu. Ben ve yanımda olan arkadaşımla gittim. O kendisi araba kullanıyordu. Ben nişan alarak domuzu vurdum. Ortalama canlı ağırlığı 400 kilo. İnanılmaz büyüklükte azılı domuz" dedi.

KÜTAHYA'DA DAHA KÜÇÜĞÜ VURULMUŞTU

Öte yandan Kütahya'da avcılık yapan İsmail Elmacı ve bir grup arkadaşı da 300 kiloluk bir domuz vurmuştu.

Avcı grubu, bölgede gezindikleri sırada Umutlu köyü yakınlarında köpekler tarafından sürülen yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu.

Elmacı ve arkadaşları yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.

Bölgede bu kadar büyük domuzun çok nadir görüldüğünü söyleyen avcı İsmail Elmacı, “Emet’in kırsal bölgelerinde fazla olan domuz popülasyonu, dönem dönem çiftçilerimizi zarara uğratıyordu. Arkadaşlarla birlikte vurduğumuz domuzun iriliğini görünce gözlerimize inanamadık ve domuzla hatıra fotoğrafı çektirdik” dedi.

 

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