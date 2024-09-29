Zorunlu katliam: Onlarca timsah öldürüldü

Tayland’da “Timsah X” olarak bilinen Natthapak Khumkad, bir tayfunun yaşam alanlarına zarar vermesinin ardından 100’den fazla kritik düzeyde tehlike altındaki sürüngeni öldürdüğünü açıkladı. Kuzey Tayland’daki Lamphun’da bir timsah çiftliği işleten 37 yaşındaki Khumkad, Siyam timsahlarına yeni bir yuva bulmaya çalışırken, onları koruyan duvarın çökme tehlikesi altında olduğunu fark etti. Ancak, timsahları tutacak kadar büyük veya güvenli bir yer bulamayınca, 22 Eylül’de 125 timsahı öldürdüğünü belirtti ve “Hayatımın en zor kararını vermek zorunda kaldım” diyen Khumkad, duvar çökerse insanların hayatlarına gelecek zararın daha büyük olacağını düşündüğünü söyledi.

Tayfun Yagi, bu yıl Asya’nın en güçlü fırtınası olarak Güney Çin ve Güneydoğu Asya’yı vurdu ve yoğun yağışlarıyla Tayland’ın kuzeyini sular altında bıraktı. Singapur Dünya Gözlemevi Müdürü Benjamin Horton, iklim değişikliğinin fırtınaları daha da güçlendirdiğini belirtti. Uluslararası Hayvan Refahı Fonu’na göre, doğal afetler yaban hayatı için ciddi tehditler oluşturuyor. Tayfunlar ve diğer aşırı hava olayları, hayvanların yaşam alanlarına zarar vererek onları tehlikeye atıyor.