Zuhal Topal hastane odasından paylaştı. Sevenlerini korkuttu

Zuhal Topal eşi, kızı ve erkek kardeşi ile birlikte Dubai'ye tatile gitmişti. Tatil pozlarıyla dikkat çeken Topal son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Ünlü sunucunun hastane odası paylaşımına mesaj yağdı.

Zuhal Topal hastane odasından paylaştı. Sevenlerini korkuttu

Zuhal Topal yemek programı Yemekteyiz ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Tam 12 yıldır oyunculuk yapmayan Zuhal Topal son olarak ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

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Zuhal Topal tatil pozlarından sonra bayram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

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Topal hastane odasından paylaştığı kareye "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" notunu düştü.
Zuhal Topal'a hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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