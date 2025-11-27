Bir süredir oyunculuğa geri dön çağrıları alan Zuhal Topal sunucusu olduğu programda oyunculuğu neden bıraktığını ilk kez anlattı.

Son olarak ‘Yemekteyiz’ programıyla ekranlara gelen Zuhal Topal, oyunculuğa neden ara verdiğini ilk kez açıkladı.

Yemekteyiz programında izleyicilerden gelen “Neden yeniden bir dizide görmüyoruz?” sorusuna Topal, dizi sürelerinin aşırı uzun olması nedeniyle setlere geri dönmek istemediğini söyledi.

‘HEM FİZİKSEL HEM MENTAL OLARAK ÇOK YORUCU’

Topal, “Eskiden sitcomlar vardı, 20–30 dakikalık keyifli işler… Şimdi diziler üç saate dayanıyor. Hem fiziksel hem mental olarak çok yorucu. Bu yüzden uzun süredir oyunculuk yapmıyorum” dedi.