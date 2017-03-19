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25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı

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25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
Denizli'de, Suriyeliler 3 Türk gencine saldırınca şehr karıştı. 500 vatandaş Suriyelilerin evini taşladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 25 Suriyeli ile ilçedeki 3 kişi arasında kavga çıktı. Olayın duyulmasının ardından yaklaşık 500 kişi ilçe meydanında toplandı, olaylara müdahale edilmek üzere Denizli merkezden takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

25 SURİYELİ 3 GENCE SALDIRDI

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Saat 21.30 civarlarında mahallenin kızlarına yan baktıkları için Suriyeli gençler ile 3 Sarayköylü genç arasında ağız dalaşı yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iddiaya göre, yaklaşık 25 kişilik Suriyeli grup, Sarayköylü 3 gencin üzerine saldırdı. Kavga nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir genç yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.



500 KİŞİ EVİ TAŞLADI

Olayın duyulması üzerine ilçe halkından yaklaşık 500 kişi Hüseyin Kuş parkı etrafında toplandı. Toplanan öfkeli kalabalık ile Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga başladı. Bir grup genç, Suriyelilerin oturduğu evi taşlayarak, tek katlı evin camlarını kırdı. Müdahalede bulunan polis ekipleri, olayların büyümesi üzerine yetersiz kaldı. Olayların büyümesi üzerine Denizli Merkezden takviye çevik kuvvet ve jandarmaekipleri ilçeye sevk edildi. İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü olayların yatışması için kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.



Öfkeli kalabalığın yatıştırılmasının ardından ilçeye takviye olarak gelen çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, kabalığın daha fazla taşkınlık çıkarmasını engelleyerek kontrollü bir şekilde dağıttı.

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