Bugünkü YENİÇAĞ »

Kayseri'de Suriyeli gerginliği

»
Kayseri'de Suriyeli gerginliği
Kayseri’de üç Suriyelinin 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun’u öldürüldürmesi ile mahallede akşam saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırdı, sokakta karşılaştığı Suriyeli sığınmacıları da kovaladı.

Önceki gece Merkez Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi Çorakçılar Parkı’nda iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, kavga ettiği Suriyeli 3 genç tarafından bıçaklandı. Akkoyun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kavgayı ayırmaya çalışan Şerif G. ise yaralandı. Kaçan Suriyeli şüpheliler M.M., İ.E.M. ve S.O. ise iddiaya göre ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındılar. 

Olayın meydana geldiği parkın da bulunduğu mahallede bu gece gerginlik yaşandı. Mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Suriyelilere ait işyerlerine zarar verip camlarını kırdılar. 

Ayrıca yolda karşılaştıkları Suriyelilere de saldırmak istediler. Kısa sürede mahalleye gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığa mudahale ederek olayların büyümesi önledi.

İlgili Haberler
Soylu'dan korkutan mülteci açıklamasıSuriyeliler üniversitelere yerleştirilecekBakan Yılmaz: 850 bin Suriyeliyi eğitim sistemimize alacağızSuriyeli dilenci vicdansızlığı
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 7
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    "Enosis" inadı çözüm sürecini tamamen bitirdi"Enosis" inadı çözüm sürecini tamamen bitirdiHDP'li bir vekile daha tahliyeHDP'li bir vekile daha tahliyeKarlov suikastında yeni gözaltıKarlov suikastında yeni gözaltıReina saldırısında 5 tutuklama dahaReina saldırısında 5 tutuklama dahaHatay şehidini silah arkadaşları yalnız bırakmadıHatay şehidini silah arkadaşları yalnız bırakmadıDarbeci pilot annesinin evinde yakalandıDarbeci pilot annesinin evinde yakalandıSoylu'dan korkutan mülteci açıklamasıSoylu'dan korkutan mülteci açıklamasıYÖK'ten şehit ailelerine müjdeli haberYÖK'ten şehit ailelerine müjdeli haberKPSS'siz alımlara AYM incelemesiKPSS'siz alımlara AYM incelemesiDeğirmenci: "Hakkımı helal etmiyorum"Değirmenci: "Hakkımı helal etmiyorum"
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti