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ABD, savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi

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ABD, savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi
ABD ve Kuzey Kore arasında 'nükleer savaşa' yaklaşan kriz büyümeye devam ederken, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Çin Denizi'ne girdiği aktarıldı.

Olay sırasında yakınlarda Çin gemilerinin de bulunduğunu aktaran yetkili, Çin gemilerinden ABD'ye ait destroyere bölgeyi terk etme çağrısı yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade etti. Buna karşın, dünyanın iki büyük gücünün bu kadar yakınlaşması tansiyonun birden yükselmesine neden oldu. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı füze destroyerinin dün Çin hükümetinin izni olmaksızın Nanşa Adaları'ndaki yapay Meyci (Mischief) resifine yaklaştığını ifade etti.

Ordu güçlerinin bunun üzerine söz konusu savaş gemisine uzaklaşması ihtarında bulunduğunu vurgulayan Gıng, "Çin'in egemenliği ve ulusal güvenliğine ciddi zarar veren bu eyleminden dolayı ABD'yi protesto ettiklerini" belirtti.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Güney Çin Denizi'nde tansiyonun düşürülmesi için yapıcı adımlar atıldığına dikkati çeken Gıng, "Bazı bölge dışı ülkeler, sözde seyrüsefer özgürlüğü bahanesiyle bölgedeki olumlu havayı bozmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD savaş gemisinin bölgedeki varlığının, "Güney Çin Denizi'nde tansiyonu kimin yükseltmeye çalıştığını ve hangi tarafın bölgeyi askerileştirdiğini açıkça gösterdiğine" değinen Gıng, "ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki askeri provokasyonları, Çin'in ulusal güvenlik kapasitesini daha da artıracak adımlar atmasına neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"GÜÇ GÖSTERİSİNE SON VERİN"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien ise "ABD tarafı, hatasını düzelterek bölgede seyrüsefer özgürlüğü adı altındaki provokatif eylemlerine derhal son vermeli." açıklamasını yaparak, Washington'a "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisini durdurması" çağrısında bulundu.

ABD'ye ait USS John S. McCain savaş gemisinin dün Çin'in yapay Mischief resifi yakınında seyrettiği öne sürülmüştü.

Bu olay, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD donanma gemilerinin Çin'in yapay adalarına üçüncü yakınlaşması oldu. 

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