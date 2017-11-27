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ABD, YPG'ye silah göndermeyi neden kesti?

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ABD, YPG'ye silah göndermeyi neden kesti?
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah göndermeyi bıraktığı iddialarını köşesine taşıdı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan, geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donal Trump'ın görüşmesinden çıkan ABD, YPG'ye silah göndermeyi durdu iddialarını köşesine taşıdı.

Tartışmalara ilginç bir yorum getiren Hakan, "ABD’nin YPG’ye silah göndermeyi durdurmasının sebebini açıklıyorum" başlıklı yazısında konuya şöyle değindi:

"KORKARIM olay, büyük ihtimalle şöyle gelişmiştir:

*

YPG, feryat figan ederek ABD’ye seslenmiştir.

Demiştir ki:

- Yeter artık Trump Bey yeter!

- Göndermeyin bize silah milah!

- El kadar Rojava! Silah koyacak yerimiz kalmadı abi!

- Gönderdiğiniz Hummer cipler nedeniyle bizim buralarda trafik sorunu çıktı vallahi.

- Elimizde en az sekiz dünya savaşına yetecek silah birikti.

- Tank doldu her taraf... Atsan atılmaz, satsan satılmaz.

- Etmeyin, eylemeyin!

- Göndermeyin bize artık silah!

Bu feryatlar karşısında daha fazla duyarsız kalmak istemeyen ABD de tarihi kararını vermiş ve YPG’ye silah göndermeyi durdurmuştur."

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