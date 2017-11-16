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CHP'den Reza Zarrab'la ilgili çarpıcı iddia

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CHP'den Reza Zarrab'la ilgili çarpıcı iddia
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan Reza Zarrab'ın cezaevinde olmadığını iddia etti.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 90 yıl hapis cezası istenen Reza Zarrab'a avukatı 5 gündür ulaşamadığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye bu konuyla ilgili nota verilmiş, ABD verdiği cevap da Zarrab'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve başka bir hapishaneye gönderildiğini söylemişti. 

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ise Zarrab'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Aldan, ''Zarrab büyük olasılıkla FBI'ın tanık koruma çerçevesinde bir yerde tuttuğu kişi konumundadır'' dedi. 

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