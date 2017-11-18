Ders saatleri düşülüyor mu?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 40 dakika olan ders süresi için, "Ders sürelerini biraz kısaltabilmek lazım" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birtakım programlara katılmak için Düzce'ye geldi. Bakanlar, programlar kapsamında 'Annem Varsa Ben de Varım' kitap okuma proje tanıtımına da katıldı. Programda konuşan Bakan Özlü, teknoloji çağını yaşadığımızı belirtirken, Bakan Yılmaz ise 40 dakikalık ders sürelerine değindi.

"DERS SÜRELERİNİ DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Artık öğrenme süreleri hızlandı, öğrencilerimizi 40 dakika sınıfta tutmakta, dikkatlerini aynı noktaya toplamakta zorlanıyoruz. Birkaç sefer de söyledim ders süresini de biraz kısaltabilmek lazım. Daha etkili bir şekilde dersleri çocuklarımıza bilgileri aktarabilmek için" şeklinde konuştu.