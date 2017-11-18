Bugünkü YENİÇAĞ »

Ders saatleri düşülüyor mu?

»
Ders saatleri düşülüyor mu?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 40 dakika olan ders süresi için, "Ders sürelerini biraz kısaltabilmek lazım" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birtakım programlara katılmak için Düzce'ye geldi. Bakanlar, programlar kapsamında 'Annem Varsa Ben de Varım' kitap okuma proje tanıtımına da katıldı. Programda konuşan Bakan Özlü, teknoloji çağını yaşadığımızı belirtirken, Bakan Yılmaz ise 40 dakikalık ders sürelerine değindi.

"DERS SÜRELERİNİ DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Artık öğrenme süreleri hızlandı, öğrencilerimizi 40 dakika sınıfta tutmakta, dikkatlerini aynı noktaya toplamakta zorlanıyoruz. Birkaç sefer de söyledim ders süresini de biraz kısaltabilmek lazım. Daha etkili bir şekilde dersleri çocuklarımıza bilgileri aktarabilmek için" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Bir okul müdürü skandalı daha! 10 Kasım'da göbek attı...Adrese dayalı eğitim emlakta etkisini gösterdiTEOG'un yerine gelen sistem belli oldu
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
NATO skandalında yeni gelişmeNATO skandalında yeni gelişmeBandırma'da otomobil denize uçtuBandırma'da otomobil denize uçtuDers saatleri düşülüyor mu?Ders saatleri düşülüyor mu?Gökçek’in resmi belediye çöplüğünde bulunduGökçek’in resmi belediye çöplüğünde bulunduAKP'li Mehmet Metiner'den Reza Zarrab açıklamasıAKP'li Mehmet Metiner'den Reza Zarrab açıklamasıMeral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntıMeral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntıOrg. Hulusi Akar'dan NATO skandalına tepkiOrg. Hulusi Akar'dan NATO skandalına tepkiBarcelona saldırısını planlayan İspanya'nın muhbiri çıktıBarcelona saldırısını planlayan İspanya'nın muhbiri çıktıMeral Akşener Edirne’de, tüm detaylarMeral Akşener Edirne’de, tüm detaylarMeral Akşener'in Edirne programından çarpıcı karelerMeral Akşener'in Edirne programından çarpıcı kareler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti