Ahmet Hakan: "İYİ Parti, AKP'nin canını neden sıkar?"

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde İYİ Parti'yi değerlendirdi.

Ahmet Hakan'ın "Sayılarına göre şehitler" başlıklı yazısından Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili kısım şöyle:

İYİ PARTİ, AK PARTİ’NİN CANINI NEDEN SIKAR?

İYİ Parti’nin yüzde 20 oy alacağını falan söyleyen araştırmalar yayınlanıyor.

Doğru mu, yanlış mı? Bilmem.

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Ama bildiğim bir şey var:

İyi Parti’nin yüzde 20 alacak olması, AK Parti’nin canını sıkmaz.

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İYİ Parti, AK Parti’nin canını ancak ve ancak şu nedenle sıkar:

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin aktörleri belliydi:

Tayyip Erdoğan, CHP adayı ve HDP adayı...

Böyle bir tablodan Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’i yakalaması mümkün olabilirdi.

Ancak şimdi tabloya durup dururken bir de Meral Akşener katılmış oldu.

Böyle bir seçeneğin ortaya çıkması, Erdoğan’ın işini bir parça zorlaştırabilir.

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Can sıkıntısının asıl nedeni budur.