Bugünkü YENİÇAĞ »

Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"

»
Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ilişkin değerlendirme yapmamasının nedenini açıkladı.

Hükümet'e yakın isimlerden Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde çarpıcı bir iddiada bulundu.

Selvi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili değerlendirme yapmamasının bir strateji ürünü olduğunu ileri sürdü. Erdoğan'ın, bu hareketi siyasetçiler tarafından AKP içindeki kopuşun önüne geçebilmek olduğu şeklinde yorumlandı.

İşte Selvi'nin  "Partiler seçmenlerinin yüzde kaçına sahip" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

AKŞENER ETKİSİ

"Dikkatinizi çekti mi bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar Meral Akşener’i muhatap almadı. Bu bir stratejinin gereği; AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor. Bu değerlendirmelerin bir köşesine Meral Akşener’i koyduğumun farkına varmışsınızdır. Elimde bir kamuoyu araştırması var. Ama Akşener’in partisinin kuruluşundan sonra yapılmadığı için, mevcut tabloyu tam yansıtmıyor. O nedenle paylaşmıyorum. Akşener’in, kararsız seçmenler ile MHP ve CHP’den kopanlarla bir dalga oluşturduğu anlaşılıyor. Akşener’in kaderini Akşener’in performansı belirleyecek. Siyasette Akşener etkisini 2019 seçimlerinde göreceğiz."

İlgili Haberler
Aytun Çıray İYİ Parti'nin oy oranını açıkladıRauf Tamer: "Akşener, iyilik ve sevgi dilini getireceğiz diyor"Ahmet Hakan: "İYİ Parti, AKP'nin canını neden sıkar?"Sarıkaya: "Güneydoğu'da Akşener'e büyük teveccüh var"
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de 31 il başkanı daha belli oldu!İYİ Parti'de 31 il başkanı daha belli oldu!Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"Bahçeli'den gazilere saldırıya tepkiBahçeli'den gazilere saldırıya tepkiÇakır'dan Öztürk'e: "BBP'yi FETÖ kurmuş, hadi ordan!"Çakır'dan Öztürk'e: "BBP'yi FETÖ kurmuş, hadi ordan!"MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçtiMHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçtiMagandalık değil, düpedüz vatan hainliği!Magandalık değil, düpedüz vatan hainliği!Miting diplomasisi ve TV yargılamalarıMiting diplomasisi ve TV yargılamalarıİYİ Partili vekiller maden işçilerine desteğe gidiyorİYİ Partili vekiller maden işçilerine desteğe gidiyorABD ve Türkiye Büyükelçilikleri'nden çelişkili açıklamalarABD ve Türkiye Büyükelçilikleri'nden çelişkili açıklamalarBakan Özlü: Cam filmi yasağı terör eylemlerini önlemek için getirildiBakan Özlü: Cam filmi yasağı terör eylemlerini önlemek için getirildi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti