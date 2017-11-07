Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ilişkin değerlendirme yapmamasının nedenini açıkladı.

Hükümet'e yakın isimlerden Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde çarpıcı bir iddiada bulundu.

Selvi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili değerlendirme yapmamasının bir strateji ürünü olduğunu ileri sürdü. Erdoğan'ın, bu hareketi siyasetçiler tarafından AKP içindeki kopuşun önüne geçebilmek olduğu şeklinde yorumlandı.

İşte Selvi'nin "Partiler seçmenlerinin yüzde kaçına sahip" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

AKŞENER ETKİSİ

"Dikkatinizi çekti mi bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar Meral Akşener’i muhatap almadı. Bu bir stratejinin gereği; AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor. Bu değerlendirmelerin bir köşesine Meral Akşener’i koyduğumun farkına varmışsınızdır. Elimde bir kamuoyu araştırması var. Ama Akşener’in partisinin kuruluşundan sonra yapılmadığı için, mevcut tabloyu tam yansıtmıyor. O nedenle paylaşmıyorum. Akşener’in, kararsız seçmenler ile MHP ve CHP’den kopanlarla bir dalga oluşturduğu anlaşılıyor. Akşener’in kaderini Akşener’in performansı belirleyecek. Siyasette Akşener etkisini 2019 seçimlerinde göreceğiz."