Rauf Tamer: "Akşener, iyilik ve sevgi dilini getireceğiz diyor"

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, bugünkü köşesinde Meral Akşener ve yeni kurulan İYİ Parti'yi değerlendirdi.

İşte Rauf Tamer'in "50+1 meselesi" başlıklı yazısı şöyle:

Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi, iki değil de tek tur olsaydı, 2019 cepte keklikti...



Zaten farkındaysanız, Erdoğan, bu işi yine ilk turda bitirmek istiyor.



Zira ikinci tur daima netamelidir. Bakın Fransa’ya...



Emmanuel Macron, ilk turda yüzde 25 gibi sınırlı bir oy almıştı ama ikinci turda yüzde 65 oy aldı. Niye?



Sırf öbürü seçilemesin diye.



Bu bakımdan Erdoğan, parti içindeki yenilenme hareketi dahil, her türlü onarım için çalışıyor ve tedbir olarak taze bir başlangıç’a hazırlanıyor.



İşi garantiye almak istiyor. Gayet doğal.



Gerçi MHP’yle ittifak yapmak da bir tür sigorta sayılır ama Bahçeli’nin buna yanaşıp yanaşmayacağı belli olur mu? Yanaşsa bile 2+1 her zaman 3 eder mi?



Anladığım kadarıyla Erdoğan, tek başına ama en sağlam yola gitmek niyetinde...



Unutmayalım. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi diye iki gerçek daha var. Hassas aritmetiği etkileyebilecekleri gibi, siyasal ağırlıklarıyla da sonucu belirleyebilirler.



Büyük Birlik Partisi Erdoğan’a yakın duruyor. Saadet ise biraz uzakta. Erdoğan, yedek kuvvet olarak bu iki partiyi yanına çekip alabilirse, işi daha kolaylaşacaktır. Meselenin psikolojik yanı da caba.



Öbür tarafa gelince. Onu da konuşacağız. Tabii CHP adayının açıklanmasından sonra...



Not:



Merak Akşener “İyilik ve sevgi dilini getireceğiz” diyor. Bu çok mühim. Çünkü siyasi yelpazedeki en büyük boşluk orada.