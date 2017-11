Selvi: Erdoğan, Akşener'in önünü 'Ak kadınlarla' kesecek

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Selvi, Erdoğan'ın Akşener'e oy kayışını engellemek için yeni bir taktik geliştirdiğini ifade etti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında önemli iddialarda bulundu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Selvi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meral Akşener'in AKP'den oy koparma ihtimalleri karşısında harekete geçtiğini söyledi.

Selvi, Erdoğan'ın kadınları sahaya sürerek en başta kadın seçmende beklenen kaymayı engellemek istediğini belirtti.

İşte Selvi'nin yazısındaki o bölüm:



"…Erdoğan sözlerini, 'İnşallah AK kadınlarımız 81 vilayette 3 Kasım 2019'da zaferini ilan ederek yeni bir değişim dönüşümü ortaya koyacaktır' diye sürdürdü. AK Parti'nin başarısında kapı kapı dolaşıp oy toplayan kadınların katkısı büyük. AK Partili kadınların sahaya çıkmasının bir etkisi de Meral Akşener konusunda kendini gösterecek. Belli ki Erdoğan, Akşener'in önünü ‘Ak Kadınlar'la kesmeyi planlıyor.

Erdoğan'ın son mesajı da istifa ettirilen belediye başkanlarıyla ilgiliydi. 'Ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kimse gücenmeyecek. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki herkese her an, her yerde ihtiyaç duyulabilir' dedi. Belli ki sorun çıkarmadan çekilmeyi bilen isimlerin bir kısmını 2019 seçimlerinde milletvekili listelerinde görebileceğiz."