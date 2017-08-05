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Okutan'dan 'yeni devlet kuruyoruz' sözlerine sert tepki

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Okutan'dan 'yeni devlet kuruyoruz' sözlerine sert tepki
AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet kuruyoruz sözlerine' Isparta Milletvekili Okutan sosyal medya hesabından "Oğan gerçek niyet ve emellerini açıkça ifşa etmiştir" diyerek tepki gösterdi.

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyruz, kurucusu da Sayın Erdoğan'dır" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış siyasilerden ve vatandaşlardan o sözlere tepki yağmıştı.

Oğan'ın tepki çeken sözlerine bir açıklama da Isparta Milletvekili Nuri Okutan'dan geldi. Twitter hesabından Oğan'ı eleştiren Okutan, savcıları görevlerini yapmaya çağırdı.

İşte Okutan'ın o açıklamaları:

""Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Sayın Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP’li Ayhan Oğan gerçek niyet ve emellerini açıkça ifşa etmiştir.

Partili Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’yi parti devletine dönüştürür” uyarımızın ne kadar isabetli olduğu son talihsiz beyanla doğrulanmıştır.Cumhuriyet savcılarımız,devletimizi ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlere yaptıkları işlemin aynısını yapmalı,derhal soruşturma açmalıdırlar.

Devletimize kast eden herkes hak ettiği cezayı görmeli, savcılarımız bir partinin değil, Cumhuriyetin savcısı olduklarını göstermelidirler."

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