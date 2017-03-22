Akşener: Kerkük Barzani'ye peşkeş çekildi

MHP Genel Başkan adayı Akşener, İstanbul Bayrampaşa'da vatandaşlarla yaptığı referandum toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener, Barzani'nin 'evet' propagandası karşılığında Kerkük'ün peşkeş çekildiğini savundu.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in referandum sürecindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akşener, İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirdiği salon toplantısında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Kerkük'ün 'evet' propagandası karşılığında Barzani'ye peşkeş çekildiğini savunan Akşener, Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut'un köşe yazısına değinerek, ABD'nin Türkiye'de Başkanlık sistemini istediğini söyledi.

İşte Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bulunduğumuz yerler ya taşlanıyor ya yazılar yazılıyor. Türkiye’nin kardeşliğe, huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla bir gücün, bir güçlünün, benim sizin verdiğiniz paralarla hükümet edenler, demir bir yumrukla kafamıza kafamıza vuruyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu millet her şeyin fazlasına ‘hayır’ der. Her şeyin bir süresi vardır ve o süre dolduktan sonra bu milletin ‘yeter gari’ diyeceğini 16 Nisan’dan sonra hepimiz göreceğiz.

‘Hayır’lar şu an önde. Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın hakaretleri bu yüzden. Ben öncelikle o hakaretleri Başbakan’a misliyle iade ediyorum.

ARAMIZDA TERÖRİST YOK

Aramızda bebek katili Öcalan’la masaya oturan var mı? Habur’da teröristleri yargılarken teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk posterini, Türk bayrağını kaldıran var mı? Dolmabahçe’de süs biberi gibi dizilip, sebil bardağı gibi oturup orada Apo’nun 10 emri okunurken orada olan var mı? Yok. Sayın Başbakan burada teröristlerle pazarlığa oturan yok. Dolayısıyla burada terörist yok. Terörist arıyorsanız sağınıza solunuza bakacaksınız.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI TEKLİFİNİ KABUL ETSEYDİM BANA NE DİYECEKTİNİZ?

Hepimize FETÖ’cü dedin ama bilhassa bugün MHP’de ‘hayır’ diyenler için FETÖ’nün oyuncağı dediniz. Şimdi siz bana Başbakan Yardımcılığı teklifi ederken ben sizi kandırdım mı kardeşim? Şayet o gün ‘hayır’ yerine ‘evet’ deseydim ve o Başbakan Yardımcısı sandalyesinde otursaydım bana ne diyecektiniz?

2010 REFERANDUMU OLMASAYDI 15 TEMMUZ OLMAZDI

Şimdi sormak isterim. Aranızda FETÖ’nün elebaşıyla beraber fotoğrafı olanlar var mı? Yok. O zaman FETÖ’nün elebaşıyla fotoğrafı olanlar bir baksın kendine.

Bizim çizgimizde bir kırıklık yok. Ben hep ‘hayır’ dedim. FETÖ’nün elebaşı ‘ölüleri çıkarın oy verdirin’ dediği zaman siz bu adamı alkışlamadınız mı?

Şimdi 2010 referandumu olmamış olsaydı, 15 Temmuz olur muydu? Olmazdı. 2010 referandumu olmasaydı, Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kurulabilir miydi? Hayır. Ülkeyi yönetenlerin ‘ben aldatıldım’ demeye hakkı yoktur.

TANKLARIN ÜZERİ DOLUYDU O YÜZDEN TANKLARIN ÜZERİNE ÇIKMADIM

15 Temmuz’da bir genç bana 15 Temmuz’da niye tankın üzerine çıkmadın diye sordu. Oğlum tankların üzeri dolu. Birinde Cumhurbaşkanı, diğerinde Başbakan, diğerinde İçişleri Bakanı var dedim. Cumhurbaşkanı gökyüzünde uçarken, Başbakan tüneldeyken, İçişleri Bakanı Gürcistan semalarında uçarken, vatandaşlar bu devleti sokaktan ve köprüden topladı. Onun için bütün toplantılarımın adını ‘milli iradeye saygı’ olarak belirliyorum. Ben bu millete güveniyorum.

CUMHURBAŞKANI SARAY'DAN ÇIKSIN EŞİT ŞARTLARDA YARIŞALIM

Şu an OHAL ile seçime gidiyoruz. Normal şartlarda OHAL’de seçim yapılamaz. Sizi bu OHAL’de seçime gitmenize rağmen kimse bir yere şikayet etmiyor. Yaptığınız zulümleri kimse bir yere şikayet etmiyor.

Bu kadar çarpıtma, göz göre göre hakaret ve niye bu kadar korkuluyor onu da anlamış değilim. Bu millete bu kadar güveniyorsanız kaldırın OHAL’i eşit şartlarda seçime gidelim. Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum çıkın Saray’dan, gelin beraber eşit şartlarda meydanlara çıkalım.

ELİNİZDE DELİL VARSA GEREĞİNİ YAPIN

Sayın Başbakan’a sesleniyorum. Her türlü hakareti ettiniz, her türlü iftirayı attınız. Yapacağınız şey, söyledikleriniz doğruysa gereğini yapmaktır. Eğer elinizde herhangi bir delil varsa ve yapmıyorsanız bu ülkenin Başbakanının görevini yapmadığı ortaya çıkar.

Elinizde her türlü iştihbarat var. Delil var ise gereğini yapınız. En başında söyledim, buyrun Allah için ‘kaçacak’ demesinler diye ben pasaport almadım.

Yakınlarım arasında bir tane FETÖ’cü yok. Göstersinler, bir tane bile yok. Bize FETÖ’cü diyenler önce yanındakilere bakacak.

Ben Enver Paşa’nın sözünü çok seviyorum. ‘Hainler korkak olur’ diyor. Burada korkak var mı? Yok.

BARZANİ'YE KERKÜK'Ü VERMİŞİZ

Dün benim Niğde’deki mitingim iptal edildi ama Diyarbakır’da Apo posterli, PKK paçavralı Nevruz’a izin verildi. Barzani şu an Türkiye’de ‘evet’ propagandası yapıyor. Barzani’ye ne verdik? Bunun cevabını bekledik. Bunun cevabını Barzani kendisi verdi. Kerkük’ü vermişimiz Kerkük’ü!

ABD TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK İSTİYOR

Yeniçağ Gazetesi yazarı Sayın Arslan Bulut'un yazısından aktarıyorum. ABD'li bir yetkili 2006'da bir rapor veriyor ABD'ye. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar nasıl bir zekaymış. Başbakanı ikna ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nda kalıyor. Cumhurbaşkanı'nı ikna ediyoruz yargıda takılıyoruz. Böyle sürekli bir kontrol mekanizmasının olduğu bir rejimi bunlar nasıl kurmuş bunların hepsi süper zeka. Ama bu ABD'nin işine yaramıyor. ABD'nin işine yaraması için tüm yetkileri aynı adama vermek lazım. O zaman o ülkeyi alaşağı ederiz. Bizi niçin ikna edecekler? Bizi çepeçevre saran Kürdistan meselesini tanımak için ikna edecekler.

Sizi ikna edebilirler mi? Beni ikna edebilirler mi? Parlamentoyu ikna edebilirler mi? Hayır. Ama bir kişiyi ikna edebilirler.

Bugün burada, milli mücadele ruhu içinde 'hayır' diyeceğiz!

Ve son söz olarak; vatanımız sağ olsun! İlelebet var olsun, milletime yar olsun! Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Başaracağız! Başaracağız! Allah'a emanet olun.