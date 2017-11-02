Meral Akşener'den NATO açıklaması

İYİ Parti'nin ilk resmi programı için Ahlat'a giden Meral Akşener, NATO eleştirilerine cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilk resmi programı için Bitlis’in Ahlat İlçesine gitti. Tarihi Selçuklu Mezarlığını ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, İYİ Parti’yle ilgili ortaya atılan NATO eleştirilerine de değindi. Akşener, “NATO üzerinden İYİ Parti’ye vurmalarını kahkaha ile karşılıyorum” dedi.

İşte Akşener’in o açıklamaları:

“NATO eleştirilerini son derece saygıyla ve istifade edilir bir bakış açısıyla karşılıyorum. Ama siyasi partilerin mensuplarının ve yöneticilerinin, liderlerinin NATO üzerinden İYİ Parti’ye vurmalarını kahkaha ile karşılıyorum. Yani bu siyasi partilerin programlarından NATO’dan çıkacağız diye bir ibare var mıdır? Ya da AKP NATO’dan çıkmak için bir karar mı almıştır? Bu kararı almışsa Meclis’e mi getirmiştir? Meclis’e getirmişse bizim milletvekili arkadaşlarımız görmemiş midir? Ya da onların aksine oy mu kullanmıştır.

Ben bu konuda siyasi partileri açık net tavır koymaya davet ediyorum. Bizim tavrımız net. NATO’ya Türkiye, şu tarihte girdi, şöyle şöyle gelişmeler oldu. NATO’ya üye olmak bizim milli menfaatlerimizi ve çıkarlarımızı korumaya engel olamaz diye bir ibare var ve NATO başlığında bunu Sayın Ümit Özdağ yazdı. Söylemeye çalıştığım şey şu: Bizim NATO ile ilgili görüşümüz çok açık. İnsanların beğenmeme hakkı var aydınların eleştirilerinin her birini son derece saygı ile karşılıyorum ve istifade ediyoruz bu başka bir şey. Ama bu tartışmaya siyasi partilerin dahil olması trajikomik. Çünkü hiç birinin parti programında NATO’ya karşı bir bölüm yok.”